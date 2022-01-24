В Северном Кавказе создадут лабораторию по изучению штаммов коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Лабораторию по изучению штаммов коронавируса начали создавать в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) совместно с Роспотребнадзором. Ученые смогут анализировать циркуляцию новых и существующих штаммов на территории Северного Кавказа, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"Исследовательская лаборатория станет крупнейшей на Юге России. <…> В новой лаборатории ученые будут проводить анализ информации о существующих и новых штаммах COVID-19, их циркуляции в условиях микрофлоры Северо-Кавказского региона, а также исследовать полезные микроорганизмы, которые будут использованы для получения биологически активных веществ и антигенов для дальнейшей разработки медикаментов", - говорится в сообщении.

Запуск лаборатории стал возможным благодаря успешному участию университета в программе "Приоритет-2030". Как пояснили ТАСС в пресс-центре, лаборатория будет создана до конца 2022 года. Ученые крупнейшего вуза Северного Кавказа будут работать на одной площадке с коллегами из Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

"Главной задачей лаборатории станет анализ информации о микроорганизмах, опасных для человека, в том числе новых штаммах COVID-19. Пандемия показала нам, что необходимо сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией", - цитирует пресс-центр ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" летом 2021 года, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы десять лет, общее финансирование вузов - участников программы до конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.