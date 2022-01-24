Солодов заявил, что для реконструкции аэропорта Тиличики необходимо 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта Тиличики в Камчатском крае, через который проходит около 70% авиасообщения региона, требует 1,4 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Этот аэропорт пострадал еще в 2006 году от землетрясения, потом был включен в программу. В 2016 году исключили при секвестировании. Но уже прошло, получается, 15 лет, а у нас неделями все севера остаются без самолетной связи, и люди буквально неделями, Владимир Владимирович, вынуждены в аэропорту ждать, пока там погода будет или вертолет. Не такая большая сумма реконструкции - 1,4 млрд", - сказал он.

"Нужно реконструировать", - ответил Путин.

По словам Солодова, через Тиличики проходит более 70% общего сообщения в регионе, поэтому вопрос его модернизации стоит наиболее остро. "Мы ждем новые суда российские, в том числе Ил-114, и они в принципе не смогут летать в силу того, что не соответствует плотность грунта", - добавил губернатор.