Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

ТАСС, 24 января. Синоптики прогнозируют похолодание в среднем на 5 градусов 25-27 января в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), так в Воронежской, Тульской, Смоленской и Белгородской областях ночами ожидается до минус 10-15 градусов. В Рязанской, Костромской областях столбик термометра опустится до минус 17-18, местами до минус 20 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Понижение температуры воздуха до минус 10-15 градусов в ночные часы 25-27 января ожидается в Брянской, Тульской и Ярославской областях. По данным синоптиков, в Рязанской области в ближайшие две ночи будет до минус 12-17 градусов, в Костромской области - до минус 13-18, местами до минус 20 градусов. "25 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью по области - минус 11-16 градусов, днем - минус 3-8 градусов. На 26 января температура ночью минус 5-10 градусов, а днем минус 1-6 градуса, в среду температура ночью минус 9-14 градусов", - сообщили ТАСС в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Смоленской области.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Галина Губинская, в регионе ближе к концу недели ожидаются снегопады, местами сильные. "В ближайшие трое суток в ночные часы местами по области возможны морозы до 15 градусов, днем [минус] 5-10 мороза. Но 26 января за счет того, что ожидается небольшой снег, будет чуть теплее, 27 января - снега будет поменьше и чуть прохладнее", - сказала Губинская.

Также, по прогнозам синоптиков, 25 и 27 января снегопады возможны в Белгородской области, порывы ветра могут достигать 8-13 м/с, столбик термометра опустится ночью до минус 13 градусов. Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях в ночные часы прогнозируется до минус 10-14 градусов, в дневные - до минус 5-9 градусов, местами пройдет снег.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что похолодание в среднем на 5 градусов связано с прохождением через территорию ЦФО атмосферного фронта. В 25 и 26 января из-за его влияния возможен снег, местами туман, порывы ветра до 17 м/с. 27 января с ростом атмосферного давления небольшой снег пройдет лишь местами.