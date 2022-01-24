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Пандемия COVID-19

До 20 млн доз вакцины "Ковивак" может быть выпущено в 2022 году

Как сообщили в Минобрнауки РФ, в 2021 году были модернизированы производственные мощности центра им. Чумакова, который разработал вакцину

МОСКВА, 24 января /ТАСС/. Около 20 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции "Ковивак", разработанной в Центре имени Чумакова РАН, может быть выпущено в 2022 году. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минобрнауки России.

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"В 2021 году были модернизированы производственные мощности центра, теперь на площадке научного института и индустриального партнера ООО "Нанолек" в 2022 году возможен выпуск до 20 млн доз вакцины", - говорится в сообщении.

"Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Цикл приема состоит из двух прививок с разницей в 14 дней. Клинические исследования подтвердили безопасность и низкую реактогенность вакцины. У большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля 2021 года. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

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РоссияПандемия COVID-19
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