Солодов: построенный Минобороны госпиталь помог сдержать всплеск COVID-19 на Камчатке

"На Камчатке в целом ситуация стабильная, потому что после предыдущего всплеска заболевания нам удалось, в том числе благодаря тем мерам, которые были приняты, удерживать ее на стабильном уровне", - сказал Солодов.

По словам губернатора, мощности нового госпиталя в пиковые периоды пандемии позволили избежать всплеска заболеваемости. "Большую помощь нам оказывает Минобороны. Был построен инфекционный госпиталь, и в пиковые периоды, конечно, они приходят нам на помощь. Но и в течение всего этого периода более половины коек работают именно на гражданское население. Поэтому это, конечно, большое подспорье для таких регионов, как Камчатка", - добавил Солодов.

Всего с начала пандемии в регионе выявили свыше 24,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли 526 человек.