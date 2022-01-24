В Уральском институте МЧС России обнаружили очаг коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Очаг заболеваемости ковидом обнаружен в Екатеринбурге в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России, где зарегистрировано 37 случаев заражения среди курсантов и сотрудников вуза. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией курсантов и сотрудников ФГБОУ ВО "Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России". По данным на 24 января 2022 года, диагноз лабораторно подтвержден у 37 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, все инфицированные госпитализированы по эпидемическим показаниям, поскольку проживают в казармах и общежитиях института. Специалисты управления Роспотребнадзора выявили в образовательном учреждении нарушения нормы санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено 211 712 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 186 540 человек, 9 906 умерли.