Строительство Камчатской краевой больницы могут закончить на два года раньше

ТАСС, 24 января. Завершение работ по строительству Камчатской краевой больницы возможно на два года раньше, в 2024 году, если запланированные для строительства второго этапа 5,6 млрд рублей будут выделены досрочно. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Владимир Владимирович, вопрос, по которому хотел бы заручиться поддержкой. Дело в том, что сейчас средства выделены только на первый этап, мы в 2023 году его завершим. Но если мы одновременно начнем второй этап, поскольку уже развернуты ресурсы у застройщика, у "Крокуса", мы могли бы на два года сократить общий срок, сдвинуть влево, и в 2024 году ввели бы целиком весь комплекс", - сказал он.

Солодов отметил, что первая очередь больницы предполагает создание 175 коек, на второй очереди будет создано еще 275.

"Благодаря вашему поручению по итогам предыдущей встречи мы сдвинули наш пресловутый долгострой Камчатскую краевую больницу: определен надежный подрядчик "Крокус", он строил кампус ДВФУ на острове Русский, ритмичными темпами идет освоение 20%", - сообщил губернатор президенту.

Согласно проекту, новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тыс. кв. м, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 га.

Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов, а также необходимых инженерных сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока. На втором этапе будут возведены еще четыре больничных корпуса - поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений.