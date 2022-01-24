Роскомнадзор требует снять блокировку YouTube-каналов "Русского радио" и группы "Земляне"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-каналов радиостанции "Русское радио" и музыкальной группы "Земляне". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"24 января Роскомнадзор направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио". Также видеохостинг должен объяснить причины введения ограничений", - сказали в пресс-службе.

Ранее администрация видеохостинга указала в качестве причины блокировки нарушение авторских прав. По заявлению "Русской медиагруппы" (владелец "Русского радио"), видеохостингу были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие права на размещение аудиовизуальных материалов.

"Роскомнадзор считает, что подобные действия со стороны администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, что, согласно российской конституции, запрещено", - подчеркнули в пресс-службе.