В еще одном городе Югры школьников отправили на дистант из-за пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Школы в городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа с 25 января по 6 февраля переведены на дистанционное обучение для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой на дистанционное образование с 25 января по 8 февраля были переведены учебные заведения и секции дополнительного образования в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске. Такое решение было принято для снижения распространения новой коронавирусной инфекции.

"В связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории города Мегиона, принято решение об изменении формы обучения в школах города в период с 25 января по 6 февраля 2022 года. Руководителям образовательных организаций поручено обеспечить в течение этого периода реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сказано в сообщении.

В Югре, по данным за 23 января, установлен новый максимум заболевших ковидом за сутки - 1 280 человек, что на 12% выше, чем сутками ранее. Большая часть заразившихся - 597 человек - приходится на город Сургут. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 103,5 тыс. человек, 93,8 тыс. выздоровели, 2 137 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.