СМИ: Россия заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку с начала 2022 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Около 59 тыс. туристов посетили Шри-Ланку в январе, из них 9,7 тыс. прибыли в островную республику из России. Об этом в понедельник сообщило ланкийское издание Daily FT.

Путешественники из РФ стали самыми многочисленными по сравнению с другими гостями острова. На втором месте по количеству туристов, посетивших в январе Шри-Ланку, - индийцы (8,9 тыс. человек), на третьем - украинцы (5,9 тыс. человек). Замыкают пятерку лидеров путешественники из США и Германии (5,2 тыс. и 3,6 тыс. человек соответственно).

По сравнению с первым месяцем прошлого года туристический поток в республику значительно увеличился: год назад в январе Шри-Ланку посетили только 1,7 тыс. иностранных туристов.

Власти Шри-Ланки признали семь зарубежных вакцин от ковида, в том числе российский "Спутник V". При этом вакцинация является не обязательным, но облегчающим условием для посещения острова.