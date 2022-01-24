Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке может вырасти в 10 раз

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Туристический поток в Долину гейзеров в Камчатском крае может вырасти в 10 раз. По итогам 2021 года рост турпотока составил 60%, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Владимир Солодов.

"Камчатка известна всему миру. С Дмитрием Николаевичем Чернышенко (зампредседателем правительства РФ - прим. ТАСС) активно работаем по Долине гейзеров по вашему поручению. <...> Докладываю: прирост составил 60%. Но мы видим потенциал роста до 10 раз. Мы исходим из кластерного подхода", - сказал он.

Губернатор отметил, что в планах властей региона - вовлечение жителей соседних деревень. "Обеспечим многодневные туры, а не однодневные, и вовлечем новые объекты туризма. Я как раз, на следующем слайде, хотел доложить про один из них это соколиный центр. По вашему поручению активно занимается "Росконгресс", первая очередь уже достроена. Мы ждем первую партию птиц", - добавил Солодов.

По итогам 2021 года туристический поток в Долину гейзеров вырос на 60% - до 8 тыс. человек - и достиг исторического максимума.