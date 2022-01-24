Власти Пензенской области готовы развернуть 5,7 тыс. коек для больных COVID-19

ПЕНЗА, 24 января. /ТАСС/. Власти Пензенской области готовы к развертыванию более 5,7 тыс. коек для заразившихся коронавирусной инфекцией в случае роста заболеваемости. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В соответствии с планом может быть развернуто до 5 280 инфекционных коек на базе медицинских учреждений. И еще 500 коек - в случае необходимости - дополнительно", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Мельниченко.

По словам главы региона, в Пензенской области подготовлен мобилизационный план по перепрофилированию медицинских организаций для лечения инфекционных больных с учетом различных сценариев развития эпидемиологической ситуации. Приобретены 738 кислородных концентраторов, в том числе, позволяющих подавать кислород двум пациентам одновременно, а также четыре аппарата для плазмафереза. В Пензенской области работают шесть кислородных станций.

По данным региональных властей, стационары обеспечены лекарственными препаратами для лечения COVID-19, есть запас для лечения порядка 50 тыс. пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено более 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели почти 96 тыс. пациентов, 4 838 человек умерли.