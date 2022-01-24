Глава Липецкой области поблагодарил студентов-медиков за помощь врачам в пандемию

ЛИПЕЦК, 24 января. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил студентов медицинских вузов и колледжей региона за помощь, которую они оказывают старшим коллегам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Спасибо вам, спасибо волонтерам за помощь, которую вы оказываете врачам в период пандемии", - сказал Артамонов в рамках встречи со студентами Елецкого медицинского колледжа имени Константиновой. По его словам, в настоящее время система здравоохранения региона испытывает большой дефицит специалистов различных направлений. "Сегодня система здравоохранения испытывает нехватку кадров, профессия врача переживает эпоху высокой востребованности, поэтому необходимо создать все условия для обучения и работы медиков", - заметил Артамонов. В этой связи он заверил, что областные власти намерены расширять работу по подготовке медицинских кадров.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, медицинский колледж в Ельце в рамках нацпроекта "Образование" получил около 8 млн рублей, которые пойдут на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой и предназначенных для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики региона. Кроме того, на базе колледжа с 31 января по 4 февраля пройдут соревнования в рамках регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Worldskills Russia Липецкой области.

В настоящее время, напомнили в пресс-службе, колледж готовит специалистов по четырем специальностям: сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика и фармация.