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Фото 10 лучших студентов Тюменской области поместят на центральные билборды региона

На экранах будут указаны имя и фамилия студента, его достижения, а также хэштег #ДеньСтудента

ТЮМЕНЬ, 24 января. /ТАСС/. Фотографии 10 лучших студентов Тюменской области поместят на центральные билборды региона на три дня в качестве признания заслуг учащихся и в честь празднования Дня студента. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Медиацентра молодежной политики региона.

"В разных районах Тюмени на три дня цифровые билборды украсят фотографиями выдающихся студентов города и области. Среди них - победители грантовых конкурсов и олимпиад, лауреаты фестивалей, участники областных, всероссийских и международных конференций, именные стипендиаты", - говорится в сообщении.

Как добавили в Медиацентре молодежной региона, на экранах будут указаны имя и фамилия студента, его достижения, а также хэштег #ДеньСтудента.

Теги
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