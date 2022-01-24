Минобрнауки выделило за 2021 год свыше 93 млн рублей на разработку лекарств от ковида

МОСКВА, 24 января /ТАСС/. Минобрнауки России выделило подведомственным организациям почти 94 млн руб. на разработку средств для лечения новой коронавирусной инфекции в 2021 году. Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства.

"Семь организаций, подведомственных Минобрнауки России, участвовали в разработке кандидатных средств этиотропной терапии COVID-19 (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Объем финансирования на 2021 год составил 93,8 млн руб", - говорится в сообщении.

Среди научных организаций, получивших финансирование, Институт биоорганической химии им. М. Шемякина и Ю. Овчинникова РАН, где разрабатывают лекарственное средство, способное блокировать связывание SARS-CoV-2 с клетками или препятствовать его размножению. А также федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, где ученые занимаются разработкой "первого в своем классе" (first in class) лекарственного средства для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.