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Пандемия COVID-19

Минобрнауки выделило за 2021 год свыше 93 млн рублей на разработку лекарств от ковида

Среди научных организаций, получивших финансирование, Институт биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова и центр "Фундаментальные основы биотехнологии"

МОСКВА, 24 января /ТАСС/. Минобрнауки России выделило подведомственным организациям почти 94 млн руб. на разработку средств для лечения новой коронавирусной инфекции в 2021 году. Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства.

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"Семь организаций, подведомственных Минобрнауки России, участвовали в разработке кандидатных средств этиотропной терапии COVID-19 (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Объем финансирования на 2021 год составил 93,8 млн руб", - говорится в сообщении.

Среди научных организаций, получивших финансирование, Институт биоорганической химии им. М. Шемякина и Ю. Овчинникова РАН, где разрабатывают лекарственное средство, способное блокировать связывание SARS-CoV-2 с клетками или препятствовать его размножению. А также федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, где ученые занимаются разработкой "первого в своем классе" (first in class) лекарственного средства для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

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