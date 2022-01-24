Оргкомитет к 950-летию с первого упоминания Торопца возглавит вице-премьер Григоренко

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Организационный комитет по подготовке и празднованию 950-летия первого летописного упоминания города Торопца Тверской области возглавит вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

"Возложить обязанности председателя организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания г. Торопца Тверской области на заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю.", - говорится в документе.

Также в распоряжении установлены сроки формирования, утверждения состава организационного комитета по подготовке и празднованию 950-летия Торопца в трехмесячный срок.

Торопец является самым древним городом в Тверской области, первые упоминания о нем относятся к 1074 году. Торопец входит в список исторических поселений России.