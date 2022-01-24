В Ставрополе из-за тумана задерживаются несколько авиарейсов

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Три авиарейса на вылет в Домодедово задерживаются в Ставрополе из-за тумана. По этой же причине в Ставрополе не могут принять несколько рейсов из Москвы, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

"Происходит задержка по метеоусловиям аэропорта Ставрополя", - свидетельствуют данные онлайн-табло.

В первой половине дня в Ставрополь смогли прибыть и вылететь обратно три самолета - во Внуково и Шереметьево, а также в Санкт-Петербург. Три более поздних рейса из Домодедово и обратно задерживаются. В воскресенье из-за тумана аэропорт Ставрополя не смог принять ни одного самолета - все они совершали посадку в аэропорту Минеральных Вод, вылет происходил из этого же аэропорта.

В минувшие сутки в большинстве округов края наблюдался туман с ухудшением видимости до 100-500 метров. В понедельник в регионе отмечается туман, который может сохраниться и во вторник. Со среды в крае прогнозируется ясная погода без существенных осадков.