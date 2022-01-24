В Узбекистане отменили экспресс-тестирование на коронавирус при въезде в страну

ТАШКЕНТ, 24 января. /ТАСС/. Специальная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане отменила обязательное экспресс-тестирование на наличие ковида при въезде на территорию страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минздрава.

"Специальная Республиканская комиссия приняла решение, в соответствии с которым с 25 января отменяется обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 прибывающих в Узбекистан граждан", - говорится в сообщении.

С 15 января, в связи со значительным ростом числа зараженных коронавирусом, спецкомиссия ужесточили правила въезда в республику. Все прибывающие в Узбекистан должны были иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, сданном не более чем за 48 часов до прибытия, а также уже в международных аэропортах, на вокзалах и в контрольно-пропускных пунктах на границе проходить обязательное экспресс-тестирование на коронавирус, стоимость которого составляет $5.

Как сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, в результате этой меры в сутки коронавирус выявляется примерно у 1% от общего числа прибывающих в республику.

Вместе с тем, введение обязательного экспресс-тестирования привело к огромным очередям и обоснованному недовольству пассажиров, которые стали массово жаловаться на недостаточное количество мест для забора анализов и приема оплаты и выражать опасения, что скопления людей в закрытых помещениях приведет к еще большему распространению инфекции.

По последним данным, в республике выявлено 215 063 случая заражения коронавирусом, 204 217 пациентов или 95% пациентов выздоровели, 1 542 - скончались.