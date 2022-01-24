Количество переведенных из-за ковида на дистант классов в Крыму превысило 100

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Количество школьных классов, переведенных на дистанционное обучение в Крыму, увеличилось с 41 до 106 менее чем за неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования Крыма.

"Учащиеся 126 классов в 78 общеобразовательных организациях переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, из них 106 классов в 62 школах - по ковиду и 25 классов в 16 школах - по ОРВИ", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что закрыто 20 дошкольных групп, из них 16 - из-за ковида и четыре - из-за ОРВИ. Студенты восьми групп в шести учреждениях средне-профессионального образования переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

20 января сообщалось, что дистанционное обучение в Крыму из-за коронавируса введено для 41 школьного класса, еще 25 классов перевели на дистант из-за ОРВИ. Также закрыты шесть групп детских садов.

Замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский в эфире телеканала "Крым-24" сообщил, что регион пока не получил вакцину для подростков. При этом первая партия "Спутник-М" поступила в соседний Севастополь, сообщил на заседании регионального оперштаба вице-губернатор города Александр Кулагин.

"Поступила первая партия вакцины для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. 480 доз "Спутник-М" у нас появилось, можем уже начинать вакцинировать", - сказал Кулагин.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено 130 137 случаев заражения ковидом. В Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 54 884 человека.