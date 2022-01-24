Власти Архангельской области сообщили, что 50% новых случаев ковида вызваны "омикроном"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Данные, которые поступают из лабораторий Санкт-Петербурга, где исследуют ПЦР-тесты, направленные нами на секвенирование, свидетельствуют о том, что порядка 50% отправленных проб показывают наличие у заболевших нового штамма "омикрон", - приводит пресс-служба слова главы регионального Минздрава Александра Герштанского.

Если при предыдущих штаммах почти 50% заболевших нуждались в госпитализации, то сейчас не больше 20%. Но при этом серьезно растет нагрузка на поликлиническое звено. Глава региона Александр Цыбульский в ходе оперативного совещания поручил особое внимание обратить на обеспечение работы поликлинического звена, поскольку в условиях роста заболеваемости возрастает и риск заражения COVID-19 среди медицинских работников. Как отметил Герштанский, сдерживанию роста заболеваемости среди медиков способствует их своевременная ревакцинация. Для поддержания кадровой обеспеченности медучреждений в условиях пандемии к работе привлекаются студенты старших курсов Северного государственного медицинского университета и Архангельского медицинского колледжа.

За последние сутки в регионе был выявлен 941 случай коронавирусной инфекции, это чуть меньше, чем в воскресенье, когда был достигнут суточный максимум заболеваемости ковидом в регионе - 955. Лаборатории региона уже обрабатывают порядка 3,5 тестов в день, а в случае необходимости готовы перейти к работе в круглосуточном режиме.

В область поступила первая партия "Спутник М" для подростков, 960 доз этой вакцины в настоящее время распределяются по медицинским организациям области.

На 24 января в регионе с начала пандемии лабораторно подтверждено 129 816 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 118 055 человек выздоровели и выписаны, зарегистрировано 2 011 летальных исходов.