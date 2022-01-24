Синоптики предупредили о потеплении и снегопадах в Поволжье 29-30 января

ТАСС, 24 января. Потепление и снегопады ожидаются в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) к концу недели. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Заметные изменения произойдут в субботу и в воскресенье, когда в Поволжье придет циклон, и, хотя он будет, что называется, на излете, уже "заполняться", тем не менее, погода будет облачной, пройдут снегопады, и температура заметным образом повысится. До нуля не дойдет, но где-то в пределах минус одного - минус пяти градусов ожидается потепление", - сказал собеседник агентства.

Сохранение антициклона

Синенков добавил, что в ближайшие сутки характер погоды в Поволжье будет определять антициклон. "Погода будет сухой, морозной. Даже в дневные часы температура будет оставаться ниже 10 градусов, а по ночам - до минус 20 - минус 25", - уточнил он.

Начиная с середины недели температура будет повышаться. "Дело в том, что с юго-запада приблизятся атмосферные фронты, которые повысят температуру. Небосвод закроет плотными облаками, поэтому будет потепление со снегопадами", - пояснил Синенков.

По его словам, такая погода сохранится в среду и в четверг. "В пятницу, хотя сильных снегопадов не будет, местами возможен небольшой снег", - отметил собеседник агентства.

Настоящая зима

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" добавил, что температура на этой неделе будет находиться в пределах климатической нормы. "Для Поволжья самые что ни на есть средние значения. Это самый разгар зимы, если считать по старому стилю. Настоящая зима", - сказал он.

С похолодания началась рабочая неделя в Оренбургской области. В некоторых районах температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. Во вторник и в среду в восточных и северных районах ожидается до минус 29 градусов. При этом днем местами воздух будет прогреваться до минус трех градусов, местами возможен снег. Морозы, по прогнозам метеорологов, долго не задержатся.

По информации гидрометцентра Саратовской области, в ближайшие дни температура воздуха в северных районах региона в ночные часы будет опускаться до минус 16-21 градуса, в южной части региона - до минус 10-15 градусов. До конца месяца синоптики также ожидают умеренные снегопады.

На расчистку снега вышла вся техника

Между тем, снегопады в регионах Поволжья в январе уже дали о себе знать. Их последствия коммунальные службы ликвидируют до сих пор. Так, в администрации Нижнего Новгорода сообщили, что в декабре 2021 года снега было вывезено в 20 раз больше, чем в декабре 2019 года. "А за первую половину января этого года снега вывезли на треть больше, чем за весь январь предыдущего года", - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Снегопад к выходным вновь накрыл и Самару, где власти продолжают очистку города. В воскресенье в расчистке города участвовали 324 единицы техники и более 3,1 тыс. уборщиков территорий. При этом власти отмечают, что сделали все возможное для уборки снега, однако вопросы поступают по поводу организации работ подрядчика.

Очередной снегопад обрушился в прошедшие выходные и на Саратовскую область, что стало причиной ограничения движения на некоторых трассах региона. Непогода также заблокировала проезд к некоторым селам, потребовалось привлечение тяжелой техники. При этом, по данным синоптиков, на которые ссылается мэрия Саратова, с начала января в городе выпало 240% от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в настоящий момент составляет 77 см (при норме 26 см). Согласно метеопрогнозу, осадки в регионе до конца января не прекратятся.

За субботу и воскресенье, по данным пресс-службы мэрии Оренбурга, с городских улиц вывезено более 9 тыс. кубометров снега. Последствия снегопада, который прошел в выходные, продолжают ликвидировать и в Пензе. За двое суток с городских улиц было вывезено более 11 тыс. кубометров снега.

Коммунальные службы в Перми справились с расчисткой снега на центральных улицах, но проблема сугробов сохраняется на малых улицах и во дворах. При этом в связи с потеплением часть тротуаров возле жилых домов огородили из-за угрозы схода снега, что вызывает беспокойство и недовольство жителей.