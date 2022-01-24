США и Европа лидируют по количеству антисемитских инцидентов в 2021 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /ТАСС/. Почти половина зарегистрированных инцидентов антисемитского характера в 2021 году пришлась на европейские страны и еще около трети произошли в США. Об этом говорится в докладе о состоянии антисемитизма за прошлый год, опубликованном в понедельник Всемирной сионистской организацией и Еврейским агентством для Израиля "Сохнут" в преддверии отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Европа лидирует по количеству антисемитских инцидентов, имевших место в 2021 году. Почти 50% антисемитских инцидентов были зарегистрированы в Европе, и еще около 30% - в США. Также значительно увеличился процент антисемитских инцидентов в Австралии и Канаде по сравнению с предыдущими годами. В России количество антисемитских инцидентов неуклонно снижается", - говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что "несмотря на политические заявления и шаги, такие, как принятие закона о борьбе с антисемитизмом на Украине, изменений к лучшему не произошло". "Правоохранительные органы продолжают игнорировать антисемитские инциденты или предпочитают классифицировать их как хулиганские действия", - указывается в документе.

"2021 год снова установил рекорд по количеству антисемитских инцидентов по всему миру, и два события повлияли на количество и интенсивность инцидентов: операция [израильской армии в секторе Газа] "Стражи стен", которая привела [в мае прошлого года] к волне пропалестинских и антиизраильских демонстраций, подавляющее большинство из которых переросли в антисемитские инциденты и насилие в отношении евреев, а также пандемия ковида, которая привела к росту проявлений антисемитизма в социальных сетях, а также росту количества антисемитских инцидентов и демонстраций в периоды между локдаунами", - говорится в докладе.

Авторы отмечают, что несмотря на то, что "в 2021 году увеличилось количество антисемитских инцидентов в большинстве стран мира, где ведется мониторинг", а "среднее количество зарегистрированных антисемитских инцидентов в 2021 году составляло более 10 в день", что является максимальным показателем за последнее десятилетие, за прошлый год "ни один еврей в мире не был убит в результате инцидентов с антисемитскими мотивами".