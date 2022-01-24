Умер глава редакционного совета "Русской мысли" Виктор Лупан

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Глава редакционного совета старейшего русскоязычного издания на Западе "Русская мысль" Виктор Лупан умер в Париже в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в редакции журнала.

"Мы переживаем состояние шока, - подчеркнули коллеги Лупана. - Уход из жизни Виктора Николаевича, замечательного журналиста и прекрасного человека, стал тяжелой утратой для русского зарубежья".

Журналист и писатель, режиссер-документалист, Виктор Лупан родился 3 апреля 1954 года в городе Черновцы на юго-западе Украины. После переезда семьи в Молдавию, где его отец работал на республиканском телевидении, получил образование в Кишиневе. В семидесятых годах прошлого столетия вместе с семьей выехал из СССР в Бельгию, где учился в Институте театра и кино, затем - в США. В Лос-Анджелесе окончил режиссерские курсы. С 1985 года жил и работал во Франции.

На протяжении ряда лет Лупан руководил французским издательством Syrtes. С 2006 года - более полутора десятилетий - возглавлял "Русскую мысль". Ее редакторами были Зинаида Шаховская и Ирина Иловайская-Альберти, постоянными авторами - писатели Иван Шмелев, Борис Зайцев, Нина Берберова.

Лупан был автором сотен публикаций в прессе, нескольких книг и документальных фильмов, выступал с лекциями по проблемам образования. Он прилагал много усилий для сохранения русского культурного наследия за рубежом. Вел программы в эфире парижской радиостанции Radio Notre Dame.

Пользовавшийся в русской диаспоре уважением, Лупан входил в состав Патриаршего совета по культуре. Он содействовал признанию законных прав Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. При его содействии было подписано соглашение между ее главой, митрополитом Дубнинским Иоанном (Реннето) и митрополитом Галльским Эммануилом (Адамакисом). По сути, этот акт означал признание Константинополем грамоты Московской патриархии, выданной архиепископии.

"Противостояния между русской эмиграцией и Россией больше нет, - подчеркивал глава "Русской мысли" в интервью ТАСС. - Сегодня мы выстраиваем духовный, культурный мост между зарубежной Россией и современной Россией, между разными слоями и поколениями эмиграции". Он был убежден, что "русские диаспоры могут сыграть большую роль в сближении между родиной и страной эмиграции, многое сделать для того, чтобы Россия стала ближе гражданам Франции, Англии, Германии, многих других стран". Лупан участвовал в работе ежегодных конгрессов Всемирной ассоциации русской прессы, созданной в 1999 году по инициативе ТАСС, выступал перед коллегами из стран зарубежья.