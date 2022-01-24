МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Весенние школьные каникулы в Ингушетии перенесены на конец января из-за пандемии коронавируса и риска высокого уровня заболеваемости среди школьников. Также на дистанционное обучение переведены учащиеся колледжей, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства региона.

"В школах республики перенесены каникулы, и студенты учреждений среднего профессионального образования переведены на дистанционную форму обучения до конца текущей недели. Решение принято в связи с высоким риском развития заболевания у детей и в соответствии с рекомендациями Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

По информации Минобрнауки республики, каникулярный период у школьников Ингушетии продлится с 25 января по 2 февраля, вместо ранее установленного периода с 24 марта по 2 апреля 2022 года.

"В дошкольных учреждениях в указанный период будут организованы дежурные группы для работающих родителей. Кроме того, студенты учреждений среднего профессионального образования будут переведены на дистанционный формат обучения с 25 до 28 января включительно. Речь идет об учебных организациях, подведомственных Министерству образования и науки Ингушетии", - цитирует также пресс-служба Бокову.

В Ингушетии на 24 января количество заболевших ковидом достигло 30 432, из них выздоровели 28 403, 501 человек умер. Всего на лечении находится 1 831 человек: 197 - в стационаре, из них в реанимации - 20.