Шесть новых направлений подготовки открывается в IT-колледже "Сириус"

СИРИУС /Федеральная территория/, 24 января. /ТАСС/. Шесть новых направлений подготовки будет открыто в IT-колледже "Сириус" в 2022/2023 учебном году. Колледж уже начал прием заявок на обучение, сообщает в понедельник пресс-служба Образовательного центра "Сириус".

"В IT-колледже "Сириус" открывается шесть новых направлений подготовки. Единственная специальность, доступная только после окончания 11-го класса, - "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем". Для выпускников 9-х классов открывается пять новых специальностей: "Туризм", "Гостиничный сервис", "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах" и "Сестринское дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что образовательные программы составлены на основе анализа кадрового запроса отрасли и ориентированы на практическую подготовку востребованных специалистов. Не менее 70% учебного времени занимают практические занятия и стажировки в крупных российских компаниях - резидентах Инновационного научно-технологического центра "Сириус" и учреждениях федеральной территории. Студенты участвуют в разборе реальных рабочих задач компаний - партнеров колледжа и уже во время учебы формируют представление о своей дальнейшей профессиональной деятельности, общаясь с будущими коллегами.

Набор ведется на бюджетные и коммерческие места. При поступлении будут учитываться средний балл аттестата по профильным предметам и баллы за личные достижения. Студенты получают отсрочку от армии на время обучения, иногородним предоставляется общежитие, а обучающимся на бюджетной основе выплачивается стипендия.

"Главный принцип IT-колледжа - открывать новую специальность, только если есть индустриальный партнер, который обеспечивает содержание образовательных программ по специальным предметам, проводит постоянную производственную практику и предлагает трудоустройство лучшим выпускникам. Новые программы среднего профессионального образования помогут выпускникам школ быстро получить востребованную специальность и начать карьеру", - приводятся в сообщении слова директор лицея "Сириус", члена Совета федеральной территории "Сириус" Ольги Нечаевой.

IT-колледж "Сириус" открыт в 2020 году. Сегодня в нем учатся 65 ребят со всей России и стран ближнего зарубежья. Среди студентов - победители Всероссийской олимпиады школьников, золотые медалисты, призеры всероссийских конкурсов. Во время приемной кампании конкурс составил от трех до четырех человек на место.