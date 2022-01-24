Медики в ХМАО обратились к автоволонтерам из-за нехватки транспорта для выезда к больным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Медики в Сургуте - крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) попросили у автоволонтеров помощи в доставке врачей к больным. Поддержка добровольцев потребовалась из-за возросшей нагрузки в связи с увеличением количества пациентов с ковидом в муниципалитете. Об этом сообщается в официальном аккаунте думы Сургута в "ВКонтакте".

В Югре по данным за 23 января установлен новый максимум заболевших ковидом за сутки - 1 280 человек, что на 12% выше, чем сутками ранее. Большая часть заразившихся - 597 человек - приходится на город Сургут. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 103,5 тыс. человек, 93,8 тыс. выздоровели, 2 137 умерли.

"Сургутские медики обращаются за помощью к автоволонтерам, ко всем, кто может в свободное время помочь развозить участковых терапевтов и педиатров к пациентам. Вместе с ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в городе, увеличивается и нагрузка на врачей. Медучреждения столкнулись с проблемой нехватки транспорта для выездных поликлинических бригад", - сказано в сообщении.

Как отметил главный врач первой городской поликлиники, председатель думы Сургута Максим Слепов, в муниципалитете с каждым днем все больше заболевших жителей, медики работают на пределе возможностей и почти не видят свои семьи. "Сейчас помощь нужна и им самим. Крупные предприятия города безвозмездно предоставляют свой транспорт для выездных поликлинических бригад, подключились службы такси, но нужны еще помощники", - цитируются в сообщении слова Слепова.

В ближайшие две недели прогнозируется увеличение вызовов врачей на дом - резервов добровольных помощников не хватит, добавили в думе Сургута.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.