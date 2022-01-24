Локдаун в России не обсуждается. Главное о коронавирусе за 24 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 11 173 300 случаев заражения, из них новых — 65 109. За сутки умерли 655 человек, за весь период — 326 767. Госпитализированы 5 970 человек, что на 3,9% меньше показателя предыдущего дня.
- Введение локдауна не обсуждается, данные оперштаба говорят об отсутствии повышенного роста госпитализаций, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Специалисты отмечают сокращение инкубационного периода до одного-трех дней по сравнению с пятью-семью днями, которые он длился ранее, сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
- Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины у детей.
- "Омикрон" может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.
- Люди, не прошедшие ревакцинацию, почти не имеют антител к "омикрону", считает вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
- В Подмосковье началась вакцинация подростков, сделать прививку могут дети от 12 до 17 лет. В регионе теперь можно дистанционно закрыть или продлить больничный лист. В области заработает доставка лекарств на дом для пациентов с ковидом.
- Петербург переходит в мобилизационный режим из-за осложнения эпидобстановки, заявил губернатор Александр Беглов.
- Госдума в ближайшие месяцы сократит число пленарных заседаний в неделю и увеличит длительность работы депутатов в регионах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
Москва
- Всего зафиксировано 2 194 045 случаев заражения, из них новых — 19 509. Госпитализированы 992 человека — 5,1% от числа выявленных случаев заболевания.
- РПЦ переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы.
Мир
- Всего зафиксировано более 351,9 млн случаев заражения, умерли 5 598 284 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).