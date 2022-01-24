Глава Бурятии поддержал инициативу изменения закона о бездомных животных

ТАСС, 24 января. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов поддерживает инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова о внесении изменений в федеральный закон (ФЗ), который регулирует отлов безнадзорных животных.

"Мы с такой инициативой тоже уже выходили и, безусловно, мы ее поддерживаем. Нужно использовать лучшие мировые практики и ими пользоваться, потому что во всем мире это отработано: нет в мире стран, которые пожизненно содержат собак. <…> Надо взять то, что в мире делается, наиболее приемлемые варианты, и у нас внедрить", - сказал он журналистам после расширенного заседания комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

В Бурятии проблема нападения собак на людей также актуальна, особенно в городе Улан-Удэ и в близлежащих поселках. В прошлом году от укусов животных пострадали несколько детей, погибла пожилая женщина, одна девушка год провела в больнице в Москве, перенесла несколько операций, в том числе пластических - на лице. Несколько случаев нападения собак на людей произошло в январе этого года.