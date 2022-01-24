В ГИБДД напомнили, в каких случаях собственники машин должны иметь диагностическую карту

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Владельцы автомобилей, которые используют машины в личных целях, несмотря на то, что технический осмотр отменен, должны оформлять диагностическую карту в случае внесения изменений в конструкцию машины и при купле-продаже транспортного средства. Об этом журналистам сообщил замглавы ГИБДД России Владимир Кузин.

"Когда гражданин подает документ о регистрационных действиях, то в перечне этих документов есть необходимость предоставления диагностической карты. Она изготавливается в электронном виде и хранится в единой информационной системе технического осмотра. В случае, когда собственник транспортного средства приобрел автомобиль, но у него срок более четырех лет, в этой ситуации обязательно должна быть предоставлена диагностическая карта, в случае когда собственник транспортного средства владеет этим автомобилем более четырех лет и меняется собственник при продаже, то в этом случае точно также предоставляется диагностическая карта. И также она предоставляется тогда, когда происходит изменение в конструкции транспортного средства, независимо от года выпуска", - сказал он.

Кроме того, по его словам, сотрудник ГИБДД вправе проверять техосмотр автомобиля даже при предъявлении диагностической карты, если видны неисправности автомобиля. "Сотрудник имеет право проверить транспортное средство, если водитель предъявляет диагностическую карту. Он может проверить только тогда, когда видит визуально, своими глазами, что у него нет, допустим, болтов на колесах, валяется кардан сзади, течет тормозная жидкость. В таких ситуациях он может ее проверить", - сказал Кузин.

Дорожные камеры фотофиксации

Кузин сообщил, что отсутствие технического осмотра у автомобилей, у которых он должен быть, будут фиксировать дорожные камеры фото- и видеофиксации, работать они начнут только после всех подготовительных действий.

"Понятно, что на дороге сотрудник в обычном порядке проверяет, если должна быть диагностическая карта, она должна быть установлена, если ее нет, то составляется протокол. Что касается автоматической фиксации, то теоретически такая возможность есть, но на сегодняшний день есть определенные трудности, связанные с переходом на единый федеральный компонент, в части федеральных баз. Огромное количество фильтров надо поставить для того, чтобы отделить легковой автомобиль от грузового, от автобуса, от года выпуска, от принадлежности, нахождения в реестре легковых такси. То есть, если такие моменты будут постепенно решены, то выявление подобного рода правонарушений уже будет возможна в автоматическом режиме", - сказал он.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ. От техосмотра освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.

При этом данная процедура останется обязательной для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Кроме того, обязательный техосмотр сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, а также в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Это будет возможным лишь в случае очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности дорожного движения.