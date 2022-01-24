Путин поручил утвердить меры по обеспечению России специалистами в сфере генетики

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию", - говорится в сообщении.

Поручение дано правительству РФ. Срок его исполнения установлен до 1 июня 2022 года.

Помимо этого кабмин должен обеспечить синхронизацию мер государственной поддержки, которые предоставляются разработчикам и производителям отечественного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, и расходных материалов к нему. Президент также поручил усовершенствовать механизмы государственной поддержки таких производителей. Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 сентября 2022 года, далее - ежегодно.

Еще одно решение касается налоговых льгот для предприятий в этой сфере. Правительству РФ необходимо обеспечить внесение в Налоговый кодекс изменений, которые позволят ряду организаций уменьшать налог на прибыль на сумму, равную 50% расходов на развитие генетических технологий. Речь идет о компаниях, являющихся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, и их дочерних обществах.

Поручение должно быть выполнено до 10 июля 2022 года.

Коллекции генетических ресурсов

Путин также поручил к марту продумать вопрос о поправках, касающихся порядка использования в РФ коллекций генетических ресурсов.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления порядка создания, ведения и использования коллекций генетических ресурсов, а также деятельности биоресурсных центров", - говорится в тексте документа. Указывается, что соответствующая работа должна быть проведена до 1 марта 2022 года.

Помимо этого, кабмину поручено при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" рассмотреть вопрос о необходимости внесения в российское законодательство изменений, направленных на совершенствование функционирования информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации". Речь в том числе идет об установлении обязательных требований к передаче (депонированию) в эту базу генетических данных. Такой доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года, в дальнейшем - ежегодно.