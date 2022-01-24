Владелец Tor Project подал апелляцию на решение об ограничении доступа к ресурсу в России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Владелец ресурса Tor Project, доступ к которому в декабре 2021 года был ограничен Роскомнадзором, обжаловал решение суда от 2017 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Саратовского районного суда Саратовской области.

"Да, подавалась апелляционная жалоба лицом, не привлеченным к участию в деле - The Tor Project Inc. Указывают, что являются владельцем сайта, считают, что, поскольку их не привлекали к участию в деле при вынесении решения, были нарушены их права", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, заседание назначено на 7 февраля, суду предстоит рассмотреть ходатайство по восстановлению срока на подачу апелляционной жалобы. После этого, в зависимости от результата, будет решаться вопрос о направлении дела в областной суд на апелляцию либо нет, объяснили в суде.

Гражданское дело о признании информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации, было рассмотрено судом в 2017 году по заявлению прокурора Саратовского района Саратовской области, отметили в пресс-службе. Заинтересованным лицом в деле выступила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзор.

История ограничения доступа к ресурсу Tor Project

Роскомнадзор, как ранее сообщал ТАСС, на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. Ресурс https://www.torproject.org внесен в Единый реестр запрещенной информации. Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту.

Ранее Лига безопасного интернета зафиксировала ограничение работы браузера Tor в России.

В ноябре лига запустила петицию на платформе change.org по ограничению доступа к программам-анонимайзерам и Tor. Эксперты считают, что именно в даркнете осуществляется продажа наркотиков, оружия и украденных персональных данных, распространяется детская порнография и треш-контент, а также предлагаются услуги хакеров.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. Tor часто используют для выхода в даркнет.