Число закрытых групп в детсадах Югры из-за ОРВИ и ковида выросло в 17 раз за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Работа четырех детских садов и 106 групп в 76 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа шести групп в шести дошкольных учреждениях региона, полностью закрытых детсадов в ХМАО не было.

"С целью разобщения на третьей неделе приостановлен образовательный процесс в связи с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией в четырех детских садах в Нефтеюганском и Ханты-мансийском районах, в 106 группах в 76 детских садах в 16 муниципальных образованиях Югры", - сказано в сообщении.

Таким образом в Югре за неделю число закрытых групп в детсадах из-за ОРВИ и ковида выросло в 17,6 раза.

В управлении Роспотребнадзора по Югре отметили, что за неделю с 17 по 23 января 2022 года в регионе зарегистрировано 112,5 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 52,7% и выше эпидемического порога на 48,7%. В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом по округу доля в возрасте 15 лет и старше составила 49,8%, детей - 50,2%. На третьей неделе произошел резкое увеличение доли заболевших детей. "В пересчете на 10 тыс. контингента на третьей неделе произошел значимый рост заболеваемости по всем возрастным категориям населения. Наиболее интенсивный рост среди школьников 7-14 лет - на 152,8%", - отметили в управлении Роспотребнадзора по Югре.

В Югре по данным за 23 января установлен новый максимум заболевших ковидом за сутки - 1 280 человек, что на 12% выше, чем сутками ранее. Большая часть заразившихся - 597 человек - приходится на город Сургут. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 103,5 тыс. человек, 93,8 тыс. выздоровели, 2 137 умерли. В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.