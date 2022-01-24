Россия увеличила квоты для бесплатного обучения студентов из Таджикистана на 19%

ДУШАНБЕ, 24 января. /ТАСС/. Количество мест для Таджикистана на обучение в вузах России за счет федерального бюджета на 2022-2023 годы увеличилось на 120, до 750, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в республике Иван Иванов.

"В этом году у нас 750 квотных мест, по сравнении с прошлым годом это было 630, то есть идет серьезное увеличение", - сказал Иванов. По его словам, на заседании российско-таджикской межправкомиссии, которое состоится в ближайшее время, будет поднят вопрос об увеличении количества мест. "Таджикистан традиционно идет в пятерке лидеров среди стран мира [по численности квот на обучение в российских вузах] и занимает лидирующие позиции среди стран СНГ", - отметил глава представительства.

Кампания по обучению в России граждан Таджикистана проводится в соответствии с постановлением, вышедшим в РФ в 2013 году. В настоящее время в России обучаются около 23 тыс. таджикских студентов.