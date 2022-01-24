В РПЦ сообщили, что треть православных приходов в Африке приняты в Московский патриархат

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Порядка трети православных приходов в Африке приняты к настоящему времени в юрисдикцию Русской православной церкви. Такие данные привел первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, слова которого в понедельник приводятся на сайте РПЦ.

"На Африканском континенте находится порядка 300 православных приходов. После того, как 29 декабря 2021 года Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий, в юрисдикцию Русской православной церкви были приняты 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений. То есть, 102 прихода буквально попросились войти, а точнее остаться в законной канонической церкви", - сказал Щипков.

В эфире программы "Стратегия" на радиостанции "Вести FM" первый замглавы синодального отдела назвал создание Патриаршего экзархата Африки эпохальным событием необычайной духовной и религиозной значимости, отметив, что "произошло неожиданное продвижение православной идентичности".

"Александрийский патриархат, расположенный на Африканском континенте, - одна из старейших церквей. У нас всегда были превосходные отношения, совсем недавно оттуда регулярно приезжали гости, и вдруг эта церковь не просто стала поддерживать украинских раскольников, но даже начала с ними сослужить. В Православной церкви есть строжайшие правила-каноны: если кто-то из епископов служит литургию вместе с сектантами, раскольниками, то он и сам становится раскольником. С этой точки зрения, когда духовенство Александрийского патриархата начало служить вместе с такой раскольнической структурой как неканоническая церковь Украины, которую возглавляют люди, не имеющие епископского сана, то есть самозванцы, то такой патриархат автоматически стал раскольническим", - отметил Щипков.

По его словам, создание экзархата РПЦ в Африке повлечет за собой огромное количество дальнейших шагов. В частности, возникает необходимость подготовки священников, обучение нужно будет организовать как на базе российских духовных школ, так и открывать местные учебные заведения. Важно будет наладить также благотворительную деятельность, поскольку Русская церковь активно занимается социальным служением, добавил Щипков, являющийся также заместителем главы Всемирного русского народного собора и первым проректором Российского православного университета имени святого Иоанна Богослова.

Про собор в Киеве

В 2018 году после "объединительного собора" в Киеве из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению Константинопольского патриарха Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру. Также в декабре 2020 года Синод РПЦ постановил создать Патриарший экзархат Африки.