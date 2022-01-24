В Петербурге более чем в 2,6 раза выросла госпитализация детей с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Количество госпитализаций детей с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге выросло с 93 человек за недельный период до 246. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"В Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией. Если с третье по девятое января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января - 126, то с 17 по 23 января - уже 246 детей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время Детская больница им. Н. Ф. Филатова будет целиком перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него (сейчас - 362 койки). Также рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 8 413 человек. Всего с начала пандемии в городе выявили 930 172 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 838 112 человек (645 за сутки), умерли 29 479 (63 за сутки).