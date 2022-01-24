Похолодание и сильный ветер ожидаются в регионах Урала в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Сильный ветер, метели и похолодание ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 25 января] переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью минус 11, минус 16, в горах и низинах до минус 21, днем - минус 6, минус 11, местами в горах порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К четвергу похолодает до минус 15 градусов в дневные часы.

По данным Курганского гидрометцентра, в регионе похолодает до минус 25 градусов, осадков не ожидается. "В Зауралье установилась по-настоящему морозная январская погода. В связи с низкой температурой воздуха выхлопные газы от транспортных средств слабо рассеиваются, образуя густые клубы дыма, видимость дороги для водителей и пешеходов снижается в несколько раз", - сказали УГИБДД по региону.

В Челябинской области похолодает до минус 28 градусов, местами порывы ветра достигнут 12 м/с, к четвергу потеплеет до минус 15, минус 20 в ночные часы. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается незначительное похолодание с минус 13, минус 18 в ночные часы, до минус 18, минус 23 к четвергу, возможен небольшой снег и изморозь.

В Югре в дневные часы похолодает с минус 9, минус 14 в среду до минус 10, минус 15 в четверг, ожидается небольшой снег. В Ямало-Ненецком автономном округе похолодает с минус 7, минус 12 в дневные часы вторника до минус 10, минус 15 к четвергу, возможен небольшой снег и метель, порывы ветра до 15-16 м/с.