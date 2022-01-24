Беглов: Петербург переходит в мобилизационный режим из-за осложнения эпидобстановки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Осложнение эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге требует перехода в мобилизационный режим. Об этом сообщил в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

"Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости - более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья - своего и своих близких", - сказал он.