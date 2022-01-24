Число погибших в результате ДТП на Ставрополье за год уменьшилось на 23%

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате дорожных аварий снизилось на Ставрополье на 23% по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом. Дорожную безопасность в регионе повышает работа по профильному нацпроекту, сообщили журналистам в пресс-службе Миндора края.

"В 2021 году на 10% снизилось количество наездов на пешеходов и на 23% по сравнению 2020 годом снизилось количество погибших при ДТП. На 17% снизилось количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, на 30% снизилось количество погибших в них граждан и раненых на 20% в сравнении с 2020 годом", - говорится в сообщении.

По данным министерства, улучшать ситуацию на дороге помогает комплексная работа, которую выполняют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". "Проводился комплексный ремонт дорог, устанавливались новые светофоры, барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки, наносилась разметка, обустраивались автобусные остановки и тротуары", - цитирует пресс-служба замминистра Александра Ротова.

В министерстве отмечают, что на Ставрополье по национальному проекту проводят активную профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Школьники участвуют в акциях, марафонах, олимпиадах, мастер-классах, которые посвящены вопросам безопасности на дорогах. С 2020 года в крае открыли четыре центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.