Российские школьники назвали специальности, на которые планируют поступать

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Медицина возглавила рейтинг специальностей, которым российские школьники планируют обучаться после окончания школы. В рейтинге популярных ответов также оказались творческие профессии, IT-технологии, военная служба и другие, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Российским движением школьников (РДШ).

"В рейтинге специальностей, на которые дети планируют поступать после школы, на первом месте медицина (16,1%). Довольно много участников опроса (10,7%) пока не сделали выбор. В пятерку популярных ответов вошли творческие профессии (10%), IT-технологии (9,5%), военная служба, полиция, МЧС (9,2%)", - отмечается в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Наиболее престижными российские школьники считают профессии медицинской сферы и профессии в области компьютерных технологий. При этом медицина является лидером у учащихся с 1-го по 8-й классы, в то время как среди школьников 9-11-х классов большее восхищение вызывают IT-специалисты. В топ-5 престижных профессий по мнению школьников также вошли предприниматели, журналисты и блогеры и юристы.

Большинство опрошенных - 53,7% - планируют получить высшее образование после окончания школы. Четверть респондентов будет поступать в техникумы или колледжи. "Чуть менее половины школьников (44,9%) останутся учиться в своем регионе, 15% собираются получать образование в другом регионе России. В Москву или Санкт-Петербург планирует поступать пятая часть школьников (19,8%)", - выяснили авторы исследования.

Опрос проводился в преддверии Дня студента среди учащихся 1-11-х классов в школах, где есть отделения РДШ, с 17 по 21 января. В нем приняли участие более 23 тыс. детей из 85 регионов страны.