Минобрнауки сообщило об увеличении числа зарубежных вузов, дипломы которых признаются в РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число зарубежных вузов, дипломы которых признаются в России, увеличилось на 40% с 2019 года, сообщается в понедельник на сайте Минобрнауки.

В обновленный перечень иностранных образовательных и научных организаций, дипломы которых признаются в России, вошла 371 организация из 35 стран, что на 40% больше по сравнению с предыдущем перечнем 2019 года.

"Такой механизм позволит избежать излишних бюрократических процедур для высококвалифицированных кадров и научных сотрудников, окончивших ведущие университеты мира. Новые меры помогут привлечь лучших профессионалов международного уровня в российскую науку и образование, а также будут способствовать возвращению на родину отечественных специалистов", - цитирует сайт слова главы министерства Валерия Фалькова.

Уточняется, что перечень включил организации из ЕС, США, Канады, Великобритании, Австралии, Латинской Америки, Азии. Формирование списка осуществляется на основе анализа позиций иностранных образовательных и научных организаций в международных рейтингах.