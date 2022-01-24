Беглов: торжества в День Ленинградской Победы пройдут в ограниченном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Традиционные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января пройдут в Санкт-Петербурге в ограниченном формате, учитывая осложнение эпидемической обстановки по коронавирусу. Об этом сказал губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России".

"Торжества в честь Дня Ленинградской Победы будем проводить в максимально безопасном режиме. Церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище 27 января состоится. Порядок проведения других мероприятий может быть изменен. Концерт в БКЗ "Октябрьский" пройдет онлайн", - сообщил Беглов.

В этом году отмечается 78-я годовщина снятия блокады, это событие в городе называют Днем Ленинградской Победы.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.