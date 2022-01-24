В Коми выявили 62 случая "омикрона"

СЫКТЫВКАР, 24 января. /ТАСС/. Количество заразившихся штаммом "омикрон" увеличилось в Республике Коми до 62. Заболевшие выявлены в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Прилузском и Сосногорском районах, сообщил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов.

"На сегодня в республике подтверждено 62 случая "омикрона" - в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Прилузском и Сосногорском районах. "Омикрон" циркулирует в регионе наряду с "дельтой" и составил около четверти в первой партии проб - 23 пробы из 153, а также 39 проб из 122 во второй партии. Пробы мы отправляем два раза в неделю в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, результаты получаем спустя время", - сообщил Галимов.

По его прогнозу, "омикрон" будет стремительно распространяться прежде всего среди городского населения, через общественный транспорт, крупные торговые центры и другие общественные места, "взрывной рост заболеваемости наблюдается сейчас в Москве и Санкт-Петербурге". Наряду с этим в Коми циркулируют вирусы гриппа и ОРВИ. Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен среди взрослого населения Сыктывкара на 40,4%.

При этом большинство заразившихся "омикроном" лечатся амбулаторно, отметил руководитель эпидемиологического отдела. "За январь уровень госпитализации невысокий, госпитализируется по 30-70 человек в сутки. Это немного в сравнении с цифрами, которые регистрировали при "дельте". В большей части при "омикроне" требуется амбулаторное лечение", - сказал Галимов.

В Коми выявлено всего 100 507 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 73, днем ранее было 315. Выздоровел 91 601 человек, умерли 2 753. Привито первым компонентом вакцины более 408 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет почти 71%.