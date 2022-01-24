Россияне не пострадали в ходе протестов в Буркина-Фасо

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Граждане РФ не пострадали во время протестных акций и столкновений с полицией 22 и 23 января в Буркина-Фасо, говорится в сообщении российского дипведомства, распространенном в понедельник. Также в министерстве посоветовали россиянам временно воздержаться от поездок в республику.

"По имеющимся сведениям, в ходе протестных акций и столкновений с полицией, произошедших 22 и 23 января 2022 года [в Буркина-Фасо], граждане Российской Федерации не пострадали. Рекомендуем россиянам временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо, не вызванных острой необходимостью", - сообщили в министерстве.

В дипведомстве отметили, что, по поступающей информации, 24 января президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе отстранен от власти группой буркинийских военнослужащих и в настоящее время содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу. "В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - сообщили в МИД РФ.

Группа военных под руководством подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибы подняла 23 января в Буркина-Фасо мятеж. В ночь на понедельник мятежники атаковали резиденцию главы государства. Пока сохраняется неопределенность, где сейчас находится президент страны Каборе. Ведущие западные агентства со ссылкой на источники передавали, что он арестован мятежниками и находится на одной из армейских баз в столице страны Уагадугу. В то же время местные СМИ сообщают, что президент охраняется верным ему подразделением жандармерии и может оставаться на территории столичной базы Паспанга, вокруг которой сформировано мощное кольцо охраны.