В Москве выборочно проверят выполнение требования о переводе на удаленку 30% сотрудников

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. Об этом сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу", - сказал Данчиков.

Он напомнил, что в случае выявления фактов несоблюдения установленных требований, нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц составит до 1 млн рублей или приостановка деятельности по решению суда.

Согласно указу мэра Москвы, с 25 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года столичные предприятия должны перевести на дистанционную работу: не менее 30% от общего числа сотрудников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на тех, кто сделал прививку от COVID-19 и на переболевших работников, а также на сотрудников медицинских организаций, предприятий оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Так, с 25 октября компании обязали каждую неделю передавать в правительство Москвы сведения о сотрудниках, которых перевели на удаленную работу. Это можно сделать через личный кабинет юридического лица на mos.ru. Если расстановка сотрудников за неделю не изменилась, повторно отправлять отчет не нужно. Если что-то изменилось, нужно отправить информацию об этом в день принятия решения об изменении.