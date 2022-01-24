В Москве усилили проверки санитарных мер в ТЦ, ресторанах, клубах и концертных залах

"В связи с распространением нового штамма "омикрон" мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль", - сказал Данчиков.

Он напомнил, что в случае выявления фактов несоблюдения установленных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Юридическим лицам грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности по решению суда.

Пресс-секретарь Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Борис Барабанов в понедельник заявил ТАСС, что организаторы концертов информируют зрителей о необходимости соблюдения противоэпидемических мер. При этом в ассоциации считают, что проверки концертных площадок Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы проходят с нарушениями: иногда сотрудники ОАТИ и полицейские не представляются и не допускают к осмотру представителей организатора мероприятия, сведения о таких визитах не вносятся в единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. "Такие действия провоцируют дальнейшую дискриминацию нашей индустрии. Нарушения со стороны посетителей в общественном транспорте влекут за собой ответственность самого потребителя, в нашем же случае даже одного лица без маски для госорганов и суда достаточно для того, чтобы закрыть площадку на срок до 90 суток, применив при этом временный запрет деятельности", - заметил Барабанов.