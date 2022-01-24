Власти Петербурга ожидают, что экстренный режим работы поликлиник продлится около месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Пиковая нагрузка на поликлиники Санкт-Петербурга в связи с переводом их на экстренный режим работы из-за новой волны коронавируса будет непродолжительной и может продлиться 4-5 недель. Такой прогноз озвучил в эфире "Радио России" губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Сейчас главное - помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками. Ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев. Новый режим работы первичного звена - мера вынужденная, экстренная и непродолжительная. Специалисты по эпидемиям говорят о четырех-пяти неделях пиковых нагрузок", - сказал Беглов.

Он отметил, что впервые за время пандемии Петербург изменил систему оказания первичной медицинской помощи. С 24 января поликлиники полностью мобилизованы на борьбу с COVID-19, плановая медпомощь ограничивается.

Губернатор пояснил, что все заболевшие с признаками ОРВИ разделены на три потока, в зависимости от симптомов им оказываются различные виды помощи.

Для пациентов с легкой формой, температурой ниже 38 градусов, а также бессимптомных больных в поликлиниках организованы специальные приемные отделения с отдельным входом. Они работают без предварительной записи, в порядке живой очереди. Там можно сдать ПЦР-тест и оформить больничный.

"Пациентам средней тяжести, с температурой выше 38 градусов необходимо, как и прежде, вызывать врача на дом по телефону 122. Город сейчас изыскивает дополнительные возможности для повышения мобильности первичного звена, включая аренду автотранспорта, как делали во вторую волну, и закупку услуг такси для транспортировки на КТ. В случае тяжелого течения болезни схема оказания помощи остается неизменной", - сказал Беглов.

Плановая помощь в больницах

Губернатор пообещал "до последнего сохранять плановую помощь в стационарах". Но поскольку участились случаи заражения подростков, будут развернуты дополнительные инфекционные койки в детских больницах.

"Пока мы расширяем красные зоны только в детских больницах. Со среды полностью переводим Филатовскую больницу на прием детей с ковидом и пневмонией. Планы по мобилизации больниц для взрослых составлены. Здесь у города есть хороший задел", - сообщил губернатор.

Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге достиг максимума 22 января, когда было зафиксировано 9 535 новых случаев, затем он опустился до 8 413 человек. Всего с начала пандемии в городе выявили 930 172 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 838 112 человек (645 за сутки), умерли 29 479 (63 за сутки).