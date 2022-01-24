В Архангельской области с 25 января начнут прививать подростков от ковида

АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. /ТАСС/. Прививки подросткам вакциной "Спутник-М" в Архангельской области начнут делать с 25 января, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Первая партия вакцины "Спутник-М" передана в Архангельскую городскую клиническую поликлинику №2. Юные пациенты медицинских организаций Архангельска уже завтра смогут привиться вакциной "Спутник-М", предназначенной для подростков в возрасте от 12 до 17 лет", - указано в сообщении.

В поликлинику №2 поступило 40 комплектов доз двухкомпонентной вакцины. Всего в регион доставлено 960 доз "Спутника-М". С 12 до 15 лет вакцинация будет проводиться с разрешения родителей, а с 15 до 17 лет - уже с согласия самого подростка.

Главврач поликлиники Дмитрий Шабуняев отметил, что в поликлинике ожидается хороший спрос на "Спутник-М". Поступлением вакцины уже интересовались студенты техникумов и колледжей, которым необходимо привиться для последующего прохождения учебной практики.

По данным регионального министерства здравоохранения на 24 января, 517 598 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 494 656 человек.