Оказание плановой медицинской помощи приостановили в Пермском крае из-за коронавируса

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Диспансеризацию и оказание медико-санитарной помощи в плановой форме приостановили в Пермском крае из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Коронавирус выявили у более чем 1 тыс. человек, что является максимумом с начала пандемии, сообщает региональный Минздрав.

"С 25 января в связи со сложной эпидемической обстановкой <...> в поликлиниках Прикамья приостановлено оказание плановой медицинской помощи. В том числе временно не будет оказываться специализированная, медико-санитарная помощь в плановой форме, а также не будет проводиться диспансеризация взрослого населения и углубленная диспансеризация, профилактические мероприятия у детей и взрослых, кроме вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

В регионе было выявлено максимальное число заражений коронавирусом за сутки - 1 045. Это примерно на 15% больше, чем было выявлено накануне, и вдвое больше, чем в предыдущий понедельник.

До 1 февраля в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.