КС РФ разъяснил порядок увольнения сотрудников, обязанности которых передали на аутсорсинг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу жителя Мурманской области на трудовое законодательство, постановил, что работник предприятия, чьи функции были переданы на аутсорсинг, может быть уволен работодателем только в порядке сокращения штата (п. 2, ч. 1, ст. 81 ТК РФ) с учетом положенных компенсаций. Соответствующее постановление КС опубликовано в понедельник.

"В данном случае увольнение работника не может <…> производиться по основанию, предусматривающему отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (п. 7, ч. 1, ст. 77 ТК РФ), поскольку в основе увольнения лежит не волеизъявление работника, отказавшегося от продолжения работы в новых условиях, а объективная невозможность предоставления такому работнику отсутствующей у работодателя работы в соответствующем обособленном структурном подразделении по той трудовой функции, которая обусловлена заключенным с ним трудовым договором", - говорится в тексте постановления.

Жалоба сотрудника казначейского учреждения

Поводом для проверки на соответствие конституции ряда положений Трудового кодекса стала жалоба жителя Мурманской области Алексея Пешкова, с 2015 года работавшего в ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" ("ЦОКР") на должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Как отмечается в материалах дела, в 2020 году "ЦОКР" заключил договор с подрядной организацией, по которому выполнявшиеся ранее Пешковым функции были переданы на аутсорсинг. После этого учреждение направило сотруднику уведомление об изменении условий контракта в части места работы, предложив ему сперва взамен аналогичную работу в Карелии и Архангельской области, а затем другие вакансии в этих же регионах.

Пешков от предложений "ЦОКР" отказался, в связи с чем учреждение решило его уволить на основании п. 7, ч. 1, ст. 77 ТК РФ ("Отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора"), согласно которым работнику полагается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Не согласный с этим решением, Пешков обратился в Оленегорский городской суд с требованием изменить основание увольнения на п. 2, ч. 1, ст. 81 ТК РФ ("Сокращение штата"), по которому увольняемому полагается компенсация в виде месячного заработка, а также сохранение зарплаты на период трудоустройства. Городской суд в удовлетворении иска отказал, это решение было подтверждено вышестоящими инстанциями, после чего бывший сотрудник "ЦОКР" обратился в Конституционный суд.

Правовая позиция КС

Как отметили судьи КС, работодатель в России наделен возможностью изменять большинство условий договора в одностороннем порядке, за исключением перевода на другую работу. К такому переводу по ст. 72.1 ТК РФ относятся изменения выполняемых работником функций, а также перемещение на работу в другую местность. Решение о переводе на другую работу по этой статье может быть принято работодателем только на основании письменного согласия работника. При несогласии сотрудника на другую работу, увольнение производится в порядке п. 2, ч. 1, ст. 81 ТК РФ.

При прочих изменениях работодателем условий труда в одностороннем порядке, в частности, технологических или организационных, согласно ст. 74 ТК РФ, достаточно простого уведомления работника. Сам работник в праве отказаться от продолжения работы на новых условиях. Работодатель в таком случае обязан предложить сотруднику доступные альтернативные варианты трудоустройства. Если же сотрудник отказывается принять и альтернативные предложения, в таком случае трудовой договор расторгается на основании п. 7, ч. 1, ст. 77 ТК РФ.

Конституционный суд в своем решении отдельно обращает внимание на практику передачи функций предприятия третьим сторонам (аутсорсинга), которая стабильно используется различными организациями. Передача функций какого-либо работника сторонней подрядной организации, согласно позиции судей КС, по закону не может считаться простым изменением условий договора по ст. 74 ТК РФ. Даже если формально должность сотрудника сохраняется в штатном расписании, передача функций работника подрядчику де-факто является сокращением штата.

Соответственно, после заключения договора со сторонней организацией, сотрудник предприятия, который выполнял переданные на аутсорсинг задачи, теряет работу не по своей воле, а по решению работодателя. Работодатель может предложить сотруднику вакансии в других подразделениях своей компании, в том числе в других регионах, однако работник может не соглашаться на альтернативные предложения. Его же увольнение должно производиться в порядке сокращения штата по п. 2, ч. 1, ст. 81 ТК РФ.

Решение КС

Конституционный суд признал оспариваемые положения трудового законодательства соответствующими Конституции РФ, однако изложил обязательную трактовку ряда статей Трудового кодекса, которые регулируют вопросы увольнения работников.

В частности, заключение предприятием договора со сторонним подрядчиком, по которому часть функций какого-либо штатного работника передается на аутсорсинг, не может считаться изменением условий работы по ст. 74 ТК РФ. Отказ же такого работника от перевода на другую работу в другой город или регион не может служить основанием для увольнения по п. 7, ч. 1, ст. 77 ТК РФ.

Судебные решения по делу Пешкова подлежат пересмотру на основании трактовок трудового законодательства, изложенных в постановлении Конституционного суда.