Пашинян: прозрачность финансирования СМИ позволит выявить их реальных владельцев

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает необходимым прозрачное финансирование СМИ, чтобы выявить их реальных владельцев.

"У нас есть стратегия решения проблем, связанных со СМИ. Мы считаем, что средства массовой информации должны работать прозрачно. И мы приняли закон о финансовой прозрачности СМИ. Кстати, такое же отношение к партиям. Мы применяем механизмы для определения реальных владельцев СМИ, чтобы общество могло вскрыть политическую заинтересованность издания и увидеть связи и политические, и финансовые", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в понедельник в онлайн-формате на его странице в Facebook.